Два человека пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области сотрудник МЧС и мирный житель ранены при детонации БПЛА и ударе по автомобилю соответственно, сообщили в оперативном штабе региона.

"В поселке Красная Яруга в результате детонации FPV-дрона пожарный получил слепые осколочные ранения лица и глаз(...) За медицинской помощью обратился водитель, пострадавший в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга", - говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в канале в мессенджере Max.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также от удара БПЛА в селе Одинцово Белгородского округа повреждена постройка, а в хуторе Церковный был атакован автомобиль, добавили в оперштабе.