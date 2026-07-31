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DNS сообщила о возможных задержках доставки товаров из-за пожара на складе во Владивостоке

Доставка заказов перераспределена между складами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожар, произошедший в пятницу утром на складе бытовой техники во Владивостоке, может привести к задержке доставки заказов, сообщается на сайте компании DNS.

В РоссииПожар площадью 1 тыс. кв. м тушат на складе бытовой техники во ВладивостокеЧитать подробнее

"Во Владивостоке в пятницу, 31 июля, в здании склада на ул. Днепровской, 104 произошло возгорание. Магазин-склад DNS Технопоинт по адресу: ул. Днепровская, 104 временно не работает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка товаров перераспределена между складами. Компания также предупреждает о возможной задержке доставки заказов; отмечается, что принимаются меры по доставке товаров в установленный срок.

Как сообщалось, пожар на складе бытовой электротехники на улице Днепровской во Владивостоке начался в пятницу утром.

В настоящее время пожар локализован на площади 5 тыс. кв. м. Борьба с огнем осложнялась сильным ветром и отсутствием нормативного давления в гидрантах.

DNS Владивосток
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