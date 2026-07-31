Беспилотники повредили многоквартирный дом и объект ТЭК в Волгограде

Пять человек пострадали

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - После атаки дронов на Волгоградскую область поврежден многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда, в результате чего пострадали пятеро человек, произошло возгорание на ТЭК, сообщил губернатор Андрей Бочаров в пятницу.

"Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном в канале администрации Волгоградской области в Мах.

По его информации, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, добавил глава региона.

Помимо этого, в результате попадания БПЛА произошли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе.

"На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается", - уточнил губернатор.