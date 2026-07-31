Поиск

DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке

DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке
Пожар на складе DNS на улице Днепровской во Владивостоке
Фото: Илья Аверьянов/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Причины пожара, произошедшего утром в пятницу на складе бытовой техники DNS во Владивостоке, пока не установлены, сообщил директор и совладелец операционной компании сети DNS Дмитрий Алексеев.

По его словам, причины возгорания будут определять специалисты, а версия стороннего воздействия "представляется маловероятной".

Возгорание произошло в здании склада на улице Днепровской, 104. Магазин‑склад DNS "Технопоинт", расположенный по этому адресу, временно приостановил работу. На сайте компании отмечается, что логистические операции перераспределены между другими складами, однако возможны задержки доставки заказов. DNS заявляет, что принимает меры для выполнения поставок в установленные сроки.

Алексеев сообщил, что пожарные службы "сработали чётко и оперативно", распространения огня за пределы объекта удалось избежать. Он также отметил, что пожар нанёс "большой ущерб", сумма которого уточняется. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По последним данным, пожар локализован на площади около 5 тыс. кв. м. Тушение осложнялось сильным ветром и недостаточным давлением в гидрантах.

DNS Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке

 DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке

Остекление восьми многоэтажек повреждено в Волгоградской области в результате атаки БПЛА

Логистический объект Wildberries в Волгограде загорелся после атаки БПЛА

 Логистический объект Wildberries в Волгограде загорелся после атаки БПЛА

DNS сообщила о возможных задержках доставки товаров из-за пожара на складе во Владивостоке

Беспилотники повредили многоквартирный дом и объект ТЭК в Волгограде

Многоквартирный дом поврежден после атаки БПЛА на Ростовскую область

 Многоквартирный дом поврежден после атаки БПЛА на Ростовскую область

Жители Камчатки ощутили пятибалльное землетрясение

 Жители Камчатки ощутили пятибалльное землетрясение

Движение по Крымскому мосту возобновлено

 Движение по Крымскому мосту возобновлено

Гендиректор "Эфко" арестован по обвинению в хищении

Что произошло за день: четверг, 30 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10839 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3404 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов