DNS считает маловероятной версию внешнего воздействия на склад во Владивостоке

Пожар на складе DNS на улице Днепровской во Владивостоке Фото: Илья Аверьянов/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Причины пожара, произошедшего утром в пятницу на складе бытовой техники DNS во Владивостоке, пока не установлены, сообщил директор и совладелец операционной компании сети DNS Дмитрий Алексеев.

По его словам, причины возгорания будут определять специалисты, а версия стороннего воздействия "представляется маловероятной".

Возгорание произошло в здании склада на улице Днепровской, 104. Магазин‑склад DNS "Технопоинт", расположенный по этому адресу, временно приостановил работу. На сайте компании отмечается, что логистические операции перераспределены между другими складами, однако возможны задержки доставки заказов. DNS заявляет, что принимает меры для выполнения поставок в установленные сроки.

Алексеев сообщил, что пожарные службы "сработали чётко и оперативно", распространения огня за пределы объекта удалось избежать. Он также отметил, что пожар нанёс "большой ущерб", сумма которого уточняется. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

По последним данным, пожар локализован на площади около 5 тыс. кв. м. Тушение осложнялось сильным ветром и недостаточным давлением в гидрантах.