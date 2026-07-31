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Остекление восьми многоэтажек повреждено в Волгоградской области в результате атаки БПЛА

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - После массированной атаки дронов на Волгоград повреждено остекление восьми многоквартирных домов (МКД) в Тракторозаводском районе; для ликвидации возгорания складских помещений в Дзержинском районе направлены дополнительные водовозки, сообщили в администрации Волгограда.

Военная операция на Украине

"На территории Волгограда в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление восьми МКД в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения (ПВР) на территории школы №1", - сообщила администрация города в своем телеграм-канале в пятницу.

В сообщении отмечается, что муниципальное автотранспортное предприятие предоставило автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. В пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание. В настоящее время на территории ПВР жителей пострадавших многоэтажек нет.

Также на территории Дзержинского района для ликвидации возгорания складских помещений муниципалитетом направлены дополнительные водовозки.

"Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий", - добавили в администрации.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 июля 2026 года Военная операция на Украине
Волгоград Волгоградская область
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