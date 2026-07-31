Логистический объект Wildberries в Волгограде загорелся после атаки БПЛА

Фото: Ирина Алтухова/РИА Новости

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки на логистический объект компании Wildberries в Волгограде возникло возгорание, сообщили в пресс-службе компании.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в телеграм-канале пресс-службы кампании.

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили там.

Ранее в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что на регион была совершена атака беспилотников, в результате которой поврежден многоквартирный дом - пять человек пострадали, а также произошло возгорание на объекте ТЭК.