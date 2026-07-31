Многоквартирный дом поврежден после атаки БПЛА на Ростовскую область

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В городе Гуково Ростовской области в результате украинской атаки поврежден многоквартирный дом, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в пятницу.

"В результате ночной вражеской атаки в городе Гуково пострадали два человека. Женщине оказывают помощь медики, мужчина находится под завалами. Ведутся спасательные работы", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации, в результате прилета БПЛА поврежден многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий.

"Жители эвакуированы в пункт временного размещения", - сообщил глава региона.

В Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина, пострадавших нет.

В Ростове-на-Дону из-за падения фрагментов БПЛА загорелась лесопосадка, никто не пострадал, пожар ликвидирован.

"В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется", - предупредил Слюсарь.