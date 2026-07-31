Жители Камчатки ощутили пятибалльное землетрясение

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в пятницу в 09:53 по местному времени (00:53 по Москве). Его эпицентр находился в 87 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 50 км под морским дном.

По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском это землетрясение ощущалось силой до пяти баллов.

Угроза цунами не объявлялась.