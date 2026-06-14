Поиск

Аэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры были введены днем в воскресенье для обеспечения безопасности полетов, они действовали около двух часов. Сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Краснодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию

Путин поздравил Трампа по телефону с 80-летием

Мэр Энергодара обвинил ВСУ в разрушении трансформаторных подстанций вокруг города

Сорок украинских дронов уничтожены над Брянской областью

Несколько ключевых энергообъектов повреждено в Запорожской области

Военные РФ нейтрализовали с 7:00 до 14:00 над регионами 110 дронов ВСУ

Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

 Более 2,5 тыс. новгородцев остались без света из-за субботней грозы

Минобороны заявило о продвижении российских военных в Константиновке

Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани

 Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия-АСЕАН в Казани

Жительница города Саки погибла в результате атаки беспилотника ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2643 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9901 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов