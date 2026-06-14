Аэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры были введены днем в воскресенье для обеспечения безопасности полетов, они действовали около двух часов. Сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.