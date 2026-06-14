Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили работу

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация в своем канале в Мах в воскресенье.

Как отмечается, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорт Иваново временно закрыт на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Также сообщалось, что московский аэропорт Жуковский не принимает и не отправляет рейсы, столичный Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами.