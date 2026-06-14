Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения боевых действий на Украине

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным вновь акцентировал необходимость прекращения боевых действий на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "семерки", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора президентов РФ и США.

Трамп заявил, что скорейшее завершение конфликта на Украине откроет перспективы выстраивания нового качества двусторонних отношений между РФ и США, заявил Ушаков.

"Трамп говорил, что, если завершить как можно скорее войну, то тогда откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений", - сказал Ушаков журналистам.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили различные темы, в том числе конфликт на Украине.