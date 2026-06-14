Пять БПЛА уничтожены над Орловской областью

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пять беспилотников уничтожено над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в воскресенье.

"Вражеские атаки продолжаются - в течение сегодняшнего дня над регионом уничтожены пять вражеских БПЛА", - написал он в своем канале в Мах.

Новых повреждений и пострадавших нет, добавил Клычков.

Ранее в воскресенье он сообщил о ночном ударе украинского дрона по жилой многоэтажке в Орле, в результате которого один человек погиб и девять пострадали.