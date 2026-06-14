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Один человек погиб и девять пострадали из-за удара БПЛА по дому в Орле

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об ударе украинского дрона по жилому дому, в результате которого погиб один человек.

"Сегодня ночью в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в городе Орле пострадали люди. К глубокой скорби, один человек погиб, еще девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал он в своем канале в мессенджере Мах в воскресенье.

Глава региона отметил, что жители пострадавших квартир размещены в гостиницах города.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, добавил Клычков.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении в ночь на воскресенье 249 беспилотников самолетного типа над регионами РФ, включая Орловскую область.

Орловская область Андрей Клычков Орел
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