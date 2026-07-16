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Air Astana приостанавливает рейсы в Дубай из-за эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит полеты в Дубай с 21 июля до конца лета из-за ухудшения ситуации вокруг Ормузского пролива, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в Дубай с 21 июля по 31 августа. До 21 июля рейсы будут выполняться согласно расписанию для вывоза пассажиров", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения либо бесплатное перебронирование на более поздние даты, а также перебронирование на другие международные направления авиакомпании.

Ранее Air Astana отменяла рейсы 12-14 июля по этой же причине.

Air Astana, крупнейший казахстанский авиаперевозчик, в ее состав входит лоукостер FlyArystan.

Ранее в июле президент США Дональд Трамп возобновил удары по Ирану и заявил, что считает перемирие завершенным.

Air Astana Дубай
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