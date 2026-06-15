Титов сообщил, что РФ зарегистрировано более 15 тыс. компаний с китайским участием

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В России все больше регистрируется компаний с китайским участием, заявил Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Сегодня всё больше китайских компаний с российским участием. И наоборот, в России зарегистрированных компаний с китайским участием насчитывается более 15 тыс.", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По его словам, компании занимаются не только торговлей, но инвестируют в российский рынок через сельское хозяйство, машиностроение, IT.

Титов рассказал, что на прошедшем Петербургском экономическом форуме, обсуждал с губернатором Сахалинской области возможность привлечения китайских инвесторов на Курильские острова.

"Там созданы уникальные налоговые, административные условия для бизнеса и для инвестирования. Думаю, что китайцы очень заинтересуются", - сказал спецпредставитель, отметив, что Китай пока такие условия у себя не представляет.

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