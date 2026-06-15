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Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, выразив уверенность в том, что конструктивный диалог и тесная совместная работа будут продолжены.

"Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения", - говорится в поздравительной телеграмме, направленной Си Цзиньпину, которая опубликована на сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина Китай добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене. "И Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом", - отметил Путин.

Президент РФ добавил: "Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка".

Владимир Путин КНР Китай Си Цзиньпин
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