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Ушаков назвал теплым и дружеским поздравление Путина, направленное Си Цзиньпину

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В связи с отмечаемым сегодня председателем КНР Си Цзиньпинем днём рождения ему направлено тёплое, дружеское поздравление президента России Владимира Путина", - заявил Ушаков журналистам в понедельник.

Он отметил, что между лидерами стран сложились по-настоящему товарищеские отношения.

"Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие. Их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И, конечно, они оба привержены развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия наших стран", - сказал Ушаков.

Владимир Путин КНР Си Цзиньпин Юрий Ушаков
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