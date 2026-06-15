Около 2 млн сим-карт было заблокировано пользователями на Госуслугах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сервисом проверки записанных на человека мобильных абонентских номеров на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) воспользовались 200 млн раз с момента его запуска 1 апреля 2025 года, всего пользователями было заблокировано почти 2 млн сим-карт, сообщает в понедельник пресс-служба Минцифры РФ.

"Сервис "Сим-карты" на Госуслугах позволяет гражданам проверить, какие абонентские номера оформлены на их имя. В разделе отображаются все оформленные договоры связи со всеми мобильными операторами. При необходимости можно приостановить или расторгнуть их. С момента запуска 1 апреля 2025 года сервисом воспользовались 200 млн раз", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего по данным Минцифры, по 1,4 млн сим-карт был приостановлен договор связи, а ещё по 533 тыс. пользователи расторгли договор.

"Сервис помогает защититься от мошеннических действий с сим-картой. Он позволяет контролировать все договоры связи и оперативно реагировать на появление неизвестных номеров", - отметили в пресс-службе министерства.