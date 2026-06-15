Глава ЦИК РФ предупредила, что выборы в сентябре пройдут в непростой атмосфере

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что предстоящие в сентябре выборы будут проходить в непростых условиях, когда люди устали и будут болезненно реагировать на бюрократизм.

"В чем еще отличие большое: люди очень устали, есть усталость, есть определенное разочарование, есть определенные депрессивные элементы, атмосфера непростая", - сказала Памфилова на совещании ЦИК с Комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.

По ее словам, "сейчас как никогда у людей обострено чувство справедливости, обострено чувство, когда очень болезненно реагируют на разного рода невнимательность, бюрократизм".

Ранее Памфилова сообщила, что в единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Член ЦИК РФ Игорь Борисов со своей стороны отмечал, что голосование на выборах различного уровня в текущем году планируется провести в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября.

По словам Памфиловой, указ президента России о назначении выборов депутатов Госдумы девятого созыва будет опубликован с 1 по 21 июня.