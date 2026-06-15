Поиск

В сентябре впервые смогут проголосовать более 1,6 млн молодых россиян

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Более 1,6 млн граждан России смогут впервые проголосовать на предстоящих в сентябре выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на совещании ЦИК с комитетом Совета Федерации по регламенту.

"В этом году у нас, несмотря на демографическую яму, у нас идет прибавка, больше чем 1 600 000 молодых людей потенциально могут прийти на избирательные участки", - сказала она.

В сентябре 2026 года, кроме выборов в Госдуму девятого созыва, планируются более 2 200 избирательных кампаний разного уровня. Голосование пройдет в три дня - 18, 19 и 20 сентября.

ЦИК Центризбирком Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депутаты Госдумы сообщили в правоохранительные органы о вмешательстве в выборы

Минобороны РФ заявило о планах Киева эвакуировать из Славянска мощности пяти заводов

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

 ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд

Минобороны РФ сообщило об ударе по Криворожской ТЭС, действующей в интересах ВСУ

Режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота отменен в Новосибирской области

 Режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота отменен в Новосибирской области

Движение через пункт пропуска на границе Херсонской области и Крыма восстановлено

Генпрокуратура потребовала изъять в доход РФ акции Костромской верфи

 Генпрокуратура потребовала изъять в доход РФ акции Костромской верфи

Военные РФ заявили, что в Киево-Печерскую лавру попала американская ракета Patriot
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2663 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов