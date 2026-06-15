В сентябре впервые смогут проголосовать более 1,6 млн молодых россиян

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Более 1,6 млн граждан России смогут впервые проголосовать на предстоящих в сентябре выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на совещании ЦИК с комитетом Совета Федерации по регламенту.

"В этом году у нас, несмотря на демографическую яму, у нас идет прибавка, больше чем 1 600 000 молодых людей потенциально могут прийти на избирательные участки", - сказала она.

В сентябре 2026 года, кроме выборов в Госдуму девятого созыва, планируются более 2 200 избирательных кампаний разного уровня. Голосование пройдет в три дня - 18, 19 и 20 сентября.