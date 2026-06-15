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Николай Патрушев призвал российский флот быть готовым к диверсиям

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев считает, что российский военно-морской флот должен быть готов к широкому спектру угроз со стороны стран Запада, в том числе к предотвращению диверсий, отражению атак беспилотников и кибертак.

"Важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии", - сказал он "Российской газете".

По словам Патрушева, нельзя допустить блокады ключевых морских направлений России: "Ведь именно Балтика и Черное море обслуживают основной объем нашей морской торговли".

"Западные стратеги хорошо изучили опыт мировых войн и надеются снова загнать наш флот на базы, заблокировать его, вынудить с потерями прорывать блокаду. Такое не должно повториться", - сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что страны Запада готовятся "не просто к блокаде". "Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам", - сказал помощник президента.

Николай Патрушев Балтика Черное море
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