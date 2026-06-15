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Один человек погиб, трое пострадали из-за атак БПЛА в ДНР

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике в результате атак ударных беспилотников ВСУ погиб один мирный житель, трое получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в Max в понедельник.

"На трассе Донецк - Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина (...) Несколькими часами ранее, на этой же автодороге, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1997 г.р. (...) На трассе "Новороссия" в Новоазовском муниципальном округе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1989 и 1995 г.р." - написал Пушилин.

Также повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском муниципальном округе, городском округе Докучаевск, добавил глава региона.

Денис Пушилин ДНР
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