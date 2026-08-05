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Мужчина погиб в результате удара БПЛА по частному дому в Курской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Беспилотник атаковал частный дом в Большесолдатском районе Курской области, один человек погиб и еще семеро пострадали, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Вражеский беспилотник атаковал частный дом в селе Козырёвка. В результате прилёта ранены 7 человек, трое из них в тяжёлом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина", - написал он в своем канале в Max вечером в среду.

Раненые будут эвакуированы в Курск, добавил Хинштейн.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
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