Что произошло за день: среда, 5 августа

Перестановки и назначения в Минобороны, пожар на территории ЦНИИмаш в Королеве, ученые о том, где смотреть солнечное затмение в России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин сообщил о решении сосредоточить в одних руках все службы тыла Минобороны, на должность по этому направлению назначен Валерий Солодчук. Командовать группировкой войск "Центр" будет генерал-полковник Андрей Иванаев, а группировкой "Восток" - Петр Болгарев. Начальник штаба группировки войск "Центр" Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем ВС РФ. Также перераспределены обязанности трех заместителей главы Минобороны.

- Пожар произошел в подмосковном Королеве на территории ЦНИИмаш, головного научного института "Роскосмоса". Пожар локализован, управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов, сообщили в "Роскосмосе".

- Разговоры о необходимости мобилизовать экономику и развернуть ее на нужды СВО являются ненужными, считает Сергей Собянин. В отсутствие экономики мирной жизни невозможно будет достигнуть успехов на фронте, заявил мэр столицы.

- ФСБ сообщила о задержании пытавшегося поджечь военкомат в Калужской области.

- Распределены места партий в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму. Список будет начинаться с "Единой России", а замыкают его "Новые люди".

- Глава предприятия пострадал при взрыве автомобиля в Свердловской области. В правоохранительных органах сообщили, что это директор одного из предприятий Владимир Ткачук. Погиб его водитель-охранник.

- Солнечное затмение можно будет увидеть в России 12-13 августа. Его будет видно в северных и северо-западных районах - от Чукотки до Петербурга, Мурманска и далее до Калининграда.

- Российские синхронистки завоевали третье золото на ЧЕ в Париже. Спортсменки, выступающие под нейтральным флагом, показали лучший результат в акробатической программе групповых соревнований.