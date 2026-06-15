Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что продолжается ликвидация пожара на топливной базе в Рыбинске, начавшаяся после атаки БПЛА в воскресенье.
"Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье", - написал Евраев в своем канале в Max вечером в понедельник.
Привлечены все необходимые силы, подчеркнул глава региона.
Ранее вечером в понедельник губернатор сообщил, что осадки, возникшие в результате возгорания - это сажа, которая не опасна для растений и сельского хозяйства.