Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что продолжается ликвидация пожара на топливной базе в Рыбинске, начавшаяся после атаки БПЛА в воскресенье.

"Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье", - написал Евраев в своем канале в Max вечером в понедельник.

Привлечены все необходимые силы, подчеркнул глава региона.

Ранее вечером в понедельник губернатор сообщил, что осадки, возникшие в результате возгорания - это сажа, которая не опасна для растений и сельского хозяйства.