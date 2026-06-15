Росавиация выпустила рекомендации для безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Подведомственное Росавиации ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" выпустило рекомендации (NOTAM) для обеспечения безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов и минимизации рисков, "возникающих в условиях противодействия несанкционированным полетам беспилотников".

Экипажам воздушных судов при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 км/ч рекомендовано не отклоняться от планируемой траектории полета (за пределы района полета) более чем на 1 км. В случае необходимости изменения маршрута в полете им следует уведомлять органы обслуживания воздушного движения не менее чем за 30 минут до пролета первой точки изменения маршрута, сообщает ведомство.

Рекомендации действуют до 02:59 по Москве 16 сентября 2026 года.