Брюссель и Кишинев открыли первый кластер переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник вечером, что Евросоюз и Молдавия "достигли важной вехи", открыв первый кластер переговоров о вступлении страны в ЕС, касающийся основополагающих вопросов.

"Мы воодушевлены достигнутым существенным прогрессом и рассчитываем оказывать дальнейшую поддержку Молдавии на ее пути к Европе, приближая ее к цели членства в ЕС и возможностям, которые это создаст для ее граждан", - заявила заместитель министра по европейским делам председательствующего в Совете ЕС Кипра Марилена Рауна.

Этот первый кластер переговоров "Основы" включает в себя наиболее важные компоненты законодательства ЕС, касающиеся верховенства права и основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев.

Переговоры по кластеру "Основы" являются первыми, которые открываются, и последними, которые закрываются в процессе вступления страны-кандидата в ЕС.

"Прогресс в рамках этой тематической группы определит общий темп переговоров", - объясняют в Брюсселе.