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Объем незавершенной стройки в сфере транспорта РФ вырос в 2025г на 14%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Объем незавершенного строительства в транспортной сфере России увеличился за прошлый год с 225,6 млрд до 257,3 млрд руб., или на 14%, сообщается в заключении Счетной палаты по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минтрансом.

Число недостроенных объектов выросло с 89 до 461 единицы, что объясняется "разделением затрат по объектам капитального строительства на перечень имущества для дальнейшей передачи сформированных затрат правообладателям". При этом количество объектов "долгостроя" - возведение которых продолжается более пяти лет - достигло 401.

По линии Росавиации объемы незавершенной стройки в денежном выражении в прошлом году, напротив, снизились - с 23,5 до 22,4 млрд руб. (-4%). Всего на конец года было зафиксировано 60 незаконченных объектов, в том числе 51 объект реконструкции аэропортов. "Брошенных" объектов было восемь, среди них: реконструкция аэропортовых комплексов Мурманска, Охотска (Хабаровский край) и Экимчана (Амурская область), взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Якутске, инженерных сооружений в аэропорту Перми. Кроме того, в этом перечне - объекты реконструкции в московском "Домодедово": ВПП-1, рулежные дорожки и места стоянок, а также вторая летная зона.

"Следует отметить, что государственными заказчиками (ФКУ "Ространсмодернизация" - ИФ) не приняты надлежащие меры по обеспечению консервации семи из восьми объектов незавершенного строительства", - отмечает Счетпалата. Исключение составляет реконструкция второй летной зоны "Домодедово": для консервации проекта Росавиацией инициированы мероприятия "по формированию необходимых документов в Минтранс", сказано в заключении.

Амурская область Домодедово
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