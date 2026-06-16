Поиск

Медведев назвал решение арбитража в Гааге признанием суверенитета РФ в новых границах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Решение международного арбитражного суда в Гааге в пользу России по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе фактически признает суверенитет РФ в новых границах, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Чёрного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море", - написал Медведев в своем канале в Максе.

Он отметил, что с точки зрения долгосрочных интересов России это хорошо. "По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение", - отметил он.

Вместе с тем, по его словам, с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично, поскольку Украина ни во что не ставит международное право и международные суды. "Она понимает только язык силы", - заявил Медведев, в связи с чем, добавил он, необходимо уничтожать обновляемый Европой украинский флот, включая морские БПЛА.

Это касается, продолжил Медведев, и их торговых судов, перевозящих военные грузы, поскольку можно предположить, что "этим занимаются все их суда".

Решение

Накануне МИД РФ сообщил, что 15 июня Постоянной палатой третейского суда в Гааге оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между РФ и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Чёрного моря вокруг Крыма. Спор рассматривался международным арбитражем согласно процедуре, установленной Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Согласно сообщению российского МИД, "многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты".

Дмитрий Медведев Азовское море Керченский пролив Крым ООН МИД Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдуму направлен законопроект о праве студентов работать в аппаратах судов

Медведев назвал решение арбитража в Гааге признанием суверенитета РФ в новых границах

Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

В Капотне перекрыли движение транспорта из-за пожара на Московском НПЗ

Пожар на Московском НПЗ локализовали

Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА

На Кубани потушили основной очаг на нефтебазе в Красноармейском районе

На подлете к Москве уничтожены еще 25 БПЛА

В четырех аэропортах московского авиаузла введены ограничения

 В четырех аэропортах московского авиаузла введены ограничения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2686 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9936 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов