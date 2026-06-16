Медведев назвал решение арбитража в Гааге признанием суверенитета РФ в новых границах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Решение международного арбитражного суда в Гааге в пользу России по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе фактически признает суверенитет РФ в новых границах, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Чёрного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море", - написал Медведев в своем канале в Максе.

Он отметил, что с точки зрения долгосрочных интересов России это хорошо. "По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение", - отметил он.

Вместе с тем, по его словам, с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично, поскольку Украина ни во что не ставит международное право и международные суды. "Она понимает только язык силы", - заявил Медведев, в связи с чем, добавил он, необходимо уничтожать обновляемый Европой украинский флот, включая морские БПЛА.

Это касается, продолжил Медведев, и их торговых судов, перевозящих военные грузы, поскольку можно предположить, что "этим занимаются все их суда".

Решение

Накануне МИД РФ сообщил, что 15 июня Постоянной палатой третейского суда в Гааге оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между РФ и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Чёрного моря вокруг Крыма. Спор рассматривался международным арбитражем согласно процедуре, установленной Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Согласно сообщению российского МИД, "многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты".