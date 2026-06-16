Лавров отметил интенсивность диалога с Турцией на всех уровнях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров констатировал интенсивный диалог между Россией и Турцией на всех уровнях; итоги прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств стран будут доложены президентам. Он сказал это на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Мы констатировали интенсивный характер диалога на всех уровнях и на уровне президентов, между руководителями парламентов, между министерствами иностранных дел на Анталийском дипломатическом форуме мы с господином (главой МИД Турции Хаканом) Фиданом подписали очередной план консультаций между внешнеполитическими ведомствами, который успешно реализуется", - сказал Лавров.

"Мы рассчитываем, что сегодняшние переговоры, мы о результатах доложим нашим президентам (...), позволят продвигать, как я уже сказал, принципиальные договоренности, которые между нашими руководителями достигнуты", - добавил он.

На переговорах, по его словам, были конструктивно рассмотрены актуальные глобальные региональные проблемы, в том числе "положение дел в Черноморском регионе". "У нас вызывает озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, которые везут зерно в Турецкую республику, и с танкерами, и конечно же, постоянные угрозы террористических актов простив газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток"".

"Мы озабочены проблемами, которые возникли на Ближнем Востоке в связи с иранским, даже ирано-израильским конфликтом, я бы сказал. Это уже выходит за рамки Ормузского пролива", - добавил глава МИД России.

Стороны, как сообщил Лавров, условились "тесно взаимодействовать в вопросах обеспечении безопасности в черноморском регионе, а также в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке", отметив, что во всех регионах у РФ налажены хорошие контакты с турецкими коллегами.

По словам Лаврова, Россия подтвердила заинтересованность в стабилизации обстановки в Сирии, стороны будут сотрудничать по направлению укреплению государственности Ливии.

Кроме того, сообщил он, стороны обсудили украинскую ситуацию, подчеркнув, что Россия ценит "дипломатические усилия Турции в контексте усилий по урегулированию украинской ситуации".

По словам Лаврова, в рамках переговоров напомнили "коллегам, что конечно же, для того, чтобы урегулирование было устойчивым, долгосрочным, надежным, необходимо решить проблемы искоренения первопричин этого кризиса, включая втягивание Украины, вопреки всем заверениям, и всем обещаниям, всем решениям ОБСЕ, втягиванием Украины в НАТО". "И не менее важно добиться полного восстановления соблюдения законных прав русского, русскоязычного населения на территориях, которые остаются под контролем киевского режима", - добавил российский министр.

Лавров также сообщил, что стороны говорили о развитии туризма, отметив, что Россия заинтересована, чтобы безопасность российских туристов была обеспечена, "и это мы всегда ценим в подходе наших друзей".