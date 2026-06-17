Замглавы МИД РФ обсудил с послами Саудовской Аравии и Йемена урегулирование в Йемене

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Александр Алимов, посол Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммед Ас-Садхан и посол Йемена в Москве Ахмед Аль-Вахейши во вторник обсудили вопросы взаимодействия в целях урегулирования ситуации в Йеменской Республике.

"Алимов принял Посла Королевства Саудовская Аравия в России Сами Мухаммеда Ас-Садхана и Посла Йеменской Республики в России Ахмеда Аль-Вахейши по их просьбе", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в Совете Безопасности ООН в целях политического урегулирования ситуации в Йеменской Республике".