В Севастополе отражают атаку беспилотников, сбито семь БПЛА

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе отражается атака беспилотников ВСУ, ликвидировано семь БПЛА, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на субботу.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 7 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности", - приводятся слова губернатора Севастополя в мессенджере Max.

Ранее, в пятницу, Развозжаев сообщил об уничтожении 10 БПЛА.