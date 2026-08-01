ВС РФ поразили в Киеве и Киевской области заводы, связанные с производством ракет и дронов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в ходе ночного массированного удара поразили заводы в Киеве, связанные с производством ракет и беспилотников, а также логистический центр Вишневое в Киевской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

"Поражены в городе Киев: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев (ГП "Радиоизмеритель"), производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", а также разрабатывающее инерциальные навигационные системы для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа FP-1 компании "Файер Пойнт", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в Киеве нанесён удар по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие "Киевский завод "Буревестник"), которое осуществляет производство электронных компонентов и различных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ.

Среди пораженных целей - промышленное предприятие Киев-111 (ООО "Файер Пойнт"), производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Также на предприятии хранятся химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей, заявило министерство.

По его информации, поражено промышленное предприятие Киев-25 ("ПВ ГРУПП Украина"), осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima, которые применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения.

Минобороны РФ заявило, что в Киеве нанесен удар по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21. По данным министерства, там осуществляется сборка и хранение БПЛА-перехватчиков, также производство комплектующих и элементов корпусов для беспилотников средней дальности.

"В Киевской области поражен логистический центр Вишневое, осуществлявший прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. На его базе было налажено производство компонентов для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в БПЛА большой дальности", - заявило Минобороны РФ.