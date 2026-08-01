ВСУ атаковали автобус в Запорожской области, один человек погиб

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные атаковали автобус с рабочими Днепрорудненского железнодорожного комбината в Запорожской области, один человек погиб, ранены 12, сообщил губернатор Евгений Балицкий в субботу.

"В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По словам главы региона, атака совершена на дороге Веселое - Днепрорудное в районе села Малая Белозерка. Работники ехали со смены домой.

Балицкий добавил, что пострадавшим и близким погибшего окажут помощь.