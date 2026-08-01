Аэропорт Элисты на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за капремонта

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Элисты (Калмыкия) на месяц приостановил обслуживание рейсов из-за проведения завершающего этапа капремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает пресс-служба авиапредприятия.

"Заключительный этап капремонта продлится до 31 августа 2026 года. В указанный период аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы - для укладки нового аэродромного покрытия в кратчайшие сроки прием и выпуск воздушных судов будет временно приостановлен", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, итогом станут обновленная взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 км, новое светосигнальное оборудование и перрон на восемь мест стоянок для самолетов и вертолетов.

"Это позволит повысить пропускную способность воздушной гавани и увеличить безопасность обслуживания самолетов", - говорится в пресс-релизе.

До приостановки работы элистинский аэропорт принимал рейсы авиакомпаний "РусЛайн", "ЮТэйр" , "Азимут". Полеты выполнялись в Москву, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Симферополь, страны Закавказья. В 2021 году аэропорт обслужил около 100 тыс. пассажиров , за неполный 2024 год - около 31 тыс., за 2025 год - более 60 тыс.

Аэропорт столицы Калмыкии - международный аэропорт федерального значения, располагает одним пассажирским терминалом пропускной способностью 100 пассажиров в час.