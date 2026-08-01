Открыты аэропорты Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Костромы, Самары, Нижнего Новгорода и Тамбова
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Костромы, Самары, Нижнего Новгорода и Тамбова возобновили работу, проинформировали в Росавиации.
"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в канале агентства в мессенджере Max.
Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Костромы, Ярославля, Уфы, Чебоксар, Бугульмы и столичном Жуковском. Московский Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.