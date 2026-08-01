Минобороны РФ заявило об ударе по военным заводам в Киеве и Киевской области

Здание Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры Украины в городе Киев и Киевской области, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в заявлении ведомства.

Массированный удар нанесен высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности, сообщило министерство.