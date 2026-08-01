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В Рязанской и Вологодской областях задержали двух пособников украинских спецслужб

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Рязанской и Вологодской областей двух россиян, один из которых планировал перейти на украинскую сторону, а другой вербовал для СБУ потенциальных исполнителей терактов.

Один из задержанных - житель Рязанской области - установил контакт с украинской военной разведкой "для получения помощи в переходе на сторону вооруженных сил Украины и участия в боевых действиях против ВС РФ".

Второй подозреваемый был задержан в Великоустюгском округе Вологодской области. По данным спецслужбы, он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и "оказывал помощь украинским вербовщикам в поиске лиц для совершения диверсий и террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры региона".

Следственными подразделениями УФСБ России по Рязанской и Вологодской областях возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и ст. 275 (государственная измена) УК России соответственно.

ФСБ Вологодская область Рязанская область
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