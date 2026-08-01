Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 274 беспилотников ВСУ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также Азовским и Черным морями, заявило министерство.