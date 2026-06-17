РФ представит более 480 экспонатов продукции военного назначения на выставке в Минске

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские предприятия представят 483 экспоната продукции военного назначения на выставке индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь - 2026", которая пройдет в Минске с 17 по 19 июня.

По информации Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), в числе 483 экспонатов продукции военного назначения будет показано 129 образцов.

"Свою продукцию представят 127 компаний и организаций из России и Белоруссии, являющихся разработчиками и производителями образцов вооружения, военной и специальной техники, систем безопасности, программных продуктов и решений для защиты информации, объектов, территорий", - сообщили в ФСВТС.

Под эгидой "Рособоронэкспорта" свою продукцию продемонстрируют АО "Технодинамика", АО "НПК "Техмаш", АО "НПО "Поиск" им. В. И. Рдутловского", АО "НПО "Прибор" им. С. С. Голембиовского", АО "НПО "Базальт", АО "ФНПЦ "НИИПХ", АО "Завод "Пластмасс", АО "ОПК", АО "Концерн "Калашников".

По информации пресс-службы "Рособоронэкспорта", основные акценты в единой российской экспозиции будут сделаны на достижениях оборонно-промышленного комплекса в области беспилотных технологий, средств оснащения и экипировки сотрудников спецподразделений, а также систем кибербезопасности.

В компании сообщили, что делегация "Рособоронэкспорта" проведет встречи и переговоры с представителями силовых структур и оборонной промышленности Белоруссии, государств-членов СНГ и "других дружественных России стран".