Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 157 украинских БПЛА

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили с 20:00 вторника до 07:00 среды над регионами РФ и Черным морем 157 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении на подлете к столице 18 дронов.