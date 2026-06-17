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Минтранс оставляет на усмотрение группы РЖД вопрос о переезде из Москвы в регионы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Переезд компаний группы ОАО "РЖД" из Москвы в регионы находится в компетенции самого холдинга, заявил на правительственном часе в Совете Федерации министр транспорта Андрей Никитин.

"Это компетенция "Российских железных дорог". Мы, безусловно, поддержим "Российские железные дороги" во всех начинаниях здесь, - сказал Никитин, отвечая на вопрос сенатора Игоря Трескова, когда и куда переедут РЖД. - Это же огромная система управления, то есть любые такие решения должны не приводить к снижению управляемости "Российскими железными дорогами"".

"Коллеги об этом думают, глава РЖД об этом сказал. Как только коллеги подготовят предложение, мы с удовольствием их поддержим. Без проблемы управляемости, это же не просто офис, это целая система", - подчеркнул министр.

На ПМЭФ-2026 президент Владимир Путин сообщил, что АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") передислоцирует офис из Москвы в один из регионов, в финальной стадии находится такое же решение по компаниям группы РЖД.

"Принято соответствующее решение в "Объединенной двигателестроительной корпорации", в финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства", - сказал он.

Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщал, что "в целом компания должна находиться в Москве, и ряд подразделений перевозить нецелесообразно". "Поэтому мы приветствуем распределение как раз по новым городам, новым территориям, где будут появляться новые возможности. Но это касается исключительно части компании", - отметил Белозеров.

Компания РЖД максимально представлена во всех регионах, где есть железная дорога, и основная часть сотрудников работает именно в регионах, поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга. "В настоящее время компания формирует целевую политику в отношении офисных работников, располагающихся в федеральном центре. Одним из ее принципов является кластеризация подразделений по их функциональным направлениям. В рамках данного подхода рассматривается перемещение ряда кластеров за пределы Москвы", - уточнили в РЖД.

"Это позволит осуществить перезагрузку отдельных функциональных блоков. Размещение подразделений компаний в регионах будет являться драйвером территориального развития и послужит импульсом развития инфраструктуры региона. Пилотным проектом будет являться создание научного, образовательного и IT-кластеров холдинга РЖД", - сказали в компании.

Андрей Никитин Минтранс ОДК Владимир Путин РЖД Москва Олег Белозеров
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