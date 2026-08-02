БПЛА повредили многоквартирный дом в саратовском Энгельсе, погибли двое

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Многоквартирный жилой дом получил повреждение в результате атаки БПЛА в Энгельсе Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин в канале Мах в воскресенье.

"Повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь", - написал Бусаргин.

Для жильцов будут обеспечены места временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания. Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, и будет организована охрана территории. Соответствующие поручения даны главе района, добавил глава региона.