Российские военные уничтожили за ночь 635 беспилотников ВСУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.