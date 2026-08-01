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Минобороны РФ заявило об ударах по целям в украинских портах Одесса и Николаев

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Одесса и морскому буксиру в порту Николаев, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В результате удара высокоточным оружием воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Одесса - резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для снабжения ВСУ. В порту Николаев - морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров", - говорится в заявлении министерства.

Ранее в субботу Минобороны сообщило, что 31 июля южнее Одессы нанесены удары по двум морских судам, осуществлявшим доставку военных грузов в один из портов Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 августа 2026 года Военная операция на Украине
Одесса Николаев Украина Минобороны РФ
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