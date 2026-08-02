Склад Wildberries загорелся в Самарской области после атаки ВСУ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Склад Wildberries загорелся в Самарской области в результате атаки ВСУ, пострадавших предварительно нет, сообщили в пресс-службе Wildberries-Russ.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в заявлении.