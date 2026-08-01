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Что произошло за день: суббота, 1 августа

Потопленный теплоход, аресты в "Газпром энергохолдинг - закупки" и недоверие УЕФА к Инфантино

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Теплоход "Янина" затонул в ночь на субботу в 130 милях от Новороссийска из-за атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Все 17 членов экипажа были спасены. Транспортная группа FESCO, которой принадлежал теплоход, продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами.

- Гендиректор "Газпром энергохолдинг - закупки" Игорь Мазин арестован по делу о получении взятки. Также под стражу заключен замгендиректора по корпоративной защите компании Игорь Моисеенко.

- За последний месяц в сторону Московского региона летело 6225 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних подступах, 780 дронов сбито на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин.

- КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти в резервуары. В Минэнерго Казахстана также заверили, что полная остановка КТК не рассматривается.

- В Рязанской и Вологодской областях задержали двух пособников украинских спецслужб. Один из них планировал перейти на украинскую сторону, а другой вербовал для СБУ потенциальных исполнителей терактов.

- УЕФА заявил, что потерял доверие к Джанни Инфантино как к президенту ФИФА. В организации намерены провести полный анализ теперь уже оставшихся в прошлом планов привлечения внешних инвесторов к проведению чемпионатов мира по футболу.

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Новости

Что произошло за день: суббота, 1 августа

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