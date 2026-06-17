"Справедливая Россия" проведет предвыборную часть съезда 4 июля в Москве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вторая часть съезда "Справедливой России" состоится 4 июля в Москве, на ней утвердят списки кандидатов на выборы в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии.

"4 июля в Москве состоится вторая часть XV съезда Социалистической политической партии "Справедливая Россия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе в среду.

Там же отметили, что основными вопросами второй части съезда станут принятие предвыборной программы партии и утверждение списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

Вторая часть съезда пройдет в Москве в Центре международной торговли.

Первая часть XV съезда партии прошла 25 октября 2025 года. На ней председателем партии еще на четыре года был переизбран Сергей Миронов, кроме того, были внесены изменения в устав. Так, в частности, был упразднен институт сопредседателей. Кроме того, партия, именовавшаяся на тот момент "Справедливая Россия - Патриоты - за правду", вернула себе первоначальное название "Справедливая Россия".