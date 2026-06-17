"Вертолеты России" поставят 21 вертолет для иранского Общества Красного Полумесяца

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран, сообщили в среду в пресс-службе холдинга.

"Сегодня подписаны документы на поставку для национального Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран 21 машины, первые из которых планируется передать заказчику в 2027 году", - сказал гендиректор холдинга Николай Колесов, чьи слова привели в пресс-службе.

"Иран - давний партнер "Ростеха" и холдинга "Вертолеты России". В республике эксплуатируются десятки гражданских вертолетов нашего производства, которые используются в ключевых отраслях экономики, выполняют важнейшие социально значимые функции", - отметил Колесов.

По информации пресс-службы, машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач.

По официальной информации, Ми-171 - экспортная версия самого массового в истории авиации двухдвигательного среднего вертолета семейства Ми-8. Машина сочетает высокую надежность и универсальность, может применяться в любых климатических зонах. Вертолеты этого семейства являются востребованными благодаря многофункциональности, ремонтопригодности и большому опыту применения более чем в 100 странах мира.