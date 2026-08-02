Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Погибшие в Удмуртии, решение стран ОПЕК+ и новая бригада на белорусско-украинской границе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Удмуртии. Кроме того, три человека погибли, трое пострадали при обстреле белгородского предприятия.

- Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с. "Семерка" завершила период добровольных сокращений.

- Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Новая бригада будет дислоцироваться около Гомеля.

- Режим угрозы атаки БПЛА вводился во всех шести регионах Уральского федерального округа. Кроме того, этот режим объявляли в Сибири: на Ямале и в Омской области. Массированную атаку беспилотников на предприятия отразили в Башкортостане.

- Никол Пашинян назначен премьером Армении. Утром в воскресенье, в первый день работы нового парламента, согласно требованиям Конституции правительство страны ушло в отставку.

- Пассажирский паром с 271 человеком на борту сгорел у берегов Индонезии. Погибли по меньшей мере пять человек, десятки числятся пропавшими без вести.

- Два пожарных вертолета столкнулись близ Афин. Двое членов экипажа одного из них погибли. Природный пожар подошел уже вплотную к Афинам.