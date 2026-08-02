Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Погибшие в Удмуртии, решение стран ОПЕК+ и новая бригада на белорусско-украинской границе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли, двое ранены при атаке БПЛА на автомобиль в Удмуртии. Кроме того, три человека погибли, трое пострадали при обстреле белгородского предприятия.

- Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с. "Семерка" завершила период добровольных сокращений.

- Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Новая бригада будет дислоцироваться около Гомеля.

- Режим угрозы атаки БПЛА вводился во всех шести регионах Уральского федерального округа. Кроме того, этот режим объявляли в Сибири: на Ямале и в Омской области. Массированную атаку беспилотников на предприятия отразили в Башкортостане.

- Никол Пашинян назначен премьером Армении. Утром в воскресенье, в первый день работы нового парламента, согласно требованиям Конституции правительство страны ушло в отставку.

- Пассажирский паром с 271 человеком на борту сгорел у берегов Индонезии. Погибли по меньшей мере пять человек, десятки числятся пропавшими без вести.

- Два пожарных вертолета столкнулись близ Афин. Двое членов экипажа одного из них погибли. Природный пожар подошел уже вплотную к Афинам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С утра воскресенья над регионами сбиты 245 дронов ВСУ

Ребенок погиб, еще двое детей ранены при атаке БПЛА на Белгородчине

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Режим беспилотной опасности отменили в Югре

Режим беспилотной опасности отменили в Омской области

Отбой угрозы атаки БПЛА объявлен в Тюменской и Курганской областях

Предупреждение об опасности БПЛА объявили на Ямале

Два человека ранены при взрыве дрона на предприятии под Белгородом

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Омскую область

Глава "Росатома" сообщил, что обстрелы Энергодара и района ЗАЭС продолжаются ежедневно
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10875 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3418 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов